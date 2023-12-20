Теперь покушение на убийство: в Петербурге переквалифицировали дело о нападении на ветерана СВО

Стало известно, что дело о нападении на ветерана СВО в Петербурге переквалифицировано.Двое мужчин из Абхазии, которые под крики "русская свинья" избивали ветерана СВО в Петербурге, теперь находятся под следствием по уголовному делу.
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