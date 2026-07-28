В России начали выпускать 10 жизненно важных лекарств

Ранее эти препараты импортировались либо не имели полноценных аналогов на внутреннем рынке В первые шесть месяцев 2026 года в России зарегистрировали и начали выпускать десять новых препаратов из списка жизненно необходимых лекарств, которые ранее не производились в стране, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.