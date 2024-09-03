03.09.24==СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ ПРИНЕСУТ В ЖЕРТВУ: ХАРЬКОВ НАЗНАЧИЛИ МЕСТОМ ВОЗМЕЗДИЯ

КОЛЛАЖ Каждый день на Белгород летят рои БПЛА, ракет и снарядов. В основном из-под Харькова. Это притом что у некоторых белгородцев до сих пор стоят полуистлевшие дачи под Харьковом, купленные ещё в СССР, а у харьковчан, наоборот, цветут сады в районе Белгорода.
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