Срок годности и срок хранения продуктов!

Мы обратим внимание на эти важные показатели.Срок годности - это период времени, в течение которого продукт сохраняет свои потребительские свойства при соблюдении всех правил хранения, указанных на упаковке.
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