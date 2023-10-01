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Здоровье в наших руках

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  • Лана Svetlana
    куркума без черного перца не усваивается в орагнизме.. поэтому бесполезно такое молоко, если туда не добавлен перецЗолотое молоко дл...
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    ванятка ещё и концетратором был...Продукты. Продукт...
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    Этим должны заниматься соответствующие службы. Ну если ГД больше нечем заняться тогда конечно...🤣В начале осенней ...

Срок годности и срок хранения продуктов!

Срок годности и срок хранения продуктов!

Мы обратим внимание на эти важные показатели.Срок годности - это период времени, в течение которого продукт сохраняет свои потребительские свойства при соблюдении всех правил хранения, указанных на упаковке.

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