Университет Уппсалы: информация о побочных эффектах усиливает эффект ноцебо

Побочные эффекты от вакцинации при пандемии COVID-19 оказались лишь плодом воображения. Ученые Университета Уппсала из Евросоюза доказали, что страх перед людьми в белых халатах наносит серьезный вред здоровью.
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