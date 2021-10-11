Постпред РФ Чижов: Москва не заинтересована в скачках цен на газ в ЕС

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов призвал Брюссель наладить отношения с Москвой, чтобы в будущем избежать дефицита газа.
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