Risk-On Breakout, but Semi's and Volatility Needs Confirmation Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ Risk-On Breakout, but Semiconductors and Volatility Still Need to Confirm Market Regime Risk-On, with incomplete confirmation beneath the major indexes.
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