ВДНХ и кинопарк «Москино» вошли в топ запросов в туристических инфоцентрах

Туристические информационные центры столицы за зиму посетили около 178 тысяч человек. Среди них гости из разных регионов России и других стран, в том числе Китая, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов и Вьетнама.
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