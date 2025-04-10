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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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ВДНХ и кинопарк «Москино» вошли в топ запросов в туристических инфоцентрах

Туристические информационные центры столицы за зиму посетили около 178 тысяч человек. Среди них гости из разных регионов России и других стран, в том числе Китая, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов и Вьетнама.

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