Сбер представил новую операционную модель AI-Disrupt PSLC (Product Service Lifecycle), предназначенную для управления жизненным циклом ПО в эпоху ИИ-агентов, сообщает пресс-служба банка.
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