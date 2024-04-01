На какие знаки зодиака неизгладимо повлияет ретроградный Меркурий в Овне, согласно гороскопу Алёна ЮрьеваРетроградный Меркурий, загадочная планета, снова вернулся, принося с собой волнение и возможности для внутреннего роста.
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