На какие знаки зодиака неизгладимо повлияет ретроградный Меркурий в Овне, согласно гороскопу Алёна ЮрьеваРетроградный Меркурий, загадочная планета, снова вернулся, принося с собой волнение и возможности для внутреннего роста.