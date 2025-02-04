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Абу-Даби (WTA). 1-й круг. Носкова играет с Фрех, Павлюченкова встретится с Кенин, В. Кудерметова победила Самсонову, Гарсия выбыла

В понедельник Вероника Кудерметова прошла Людмилу Самсонову. Сетка турнира здесь. Mubadala Abu Dhabi Open Абу-Даби, ОАЭ 3 – 8 февраля 2025 WTA 500 Призовой фонд – 1 064 510 долларов Открытые корты, хард Первый круг Анастасия Павлюченкова (Россия)  София Кенин (США) Дата проведения 4 февраля, 15.

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