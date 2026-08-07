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Мельникова и другие гимнастки не получили визы для участия в ЧЕ-2026

Мельникова и другие гимнастки не получили визы для участия в ЧЕ-2026

Федерация гимнастики России сообщила, что за два дня до вылета лидеры женской сборной России по спортивной гимнастике до сих пор не получили визы для участия в чемпионате Европы — 2026 в Загребе (Хорватия).

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