Мельникова и другие гимнастки не получили визы для участия в ЧЕ-2026

Федерация гимнастики России сообщила, что за два дня до вылета лидеры женской сборной России по спортивной гимнастике до сих пор не получили визы для участия в чемпионате Европы — 2026 в Загребе (Хорватия).
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