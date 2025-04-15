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Чувствуют ли растения боль

Чувствуют ли растения боль

Почему люди ощущают боль Могут ли растения чувствовать боль Как растения «залечивают» раны Почему люди ощущают боль Фото: sergey kolesnikov/Shutterstock/FOTODOM У людей раздражение в виде электрического импульса передается от рецепторов по нервным волокнам к спинному мозгу Боль возникает, когда чувствительные нервные окончания в какой-либо периферической части тела раздражаются за счет прикосновения, надавливания или, к примеру, воздействия температуры.

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