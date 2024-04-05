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Нефть движется ко второму подряд недельному повышению цены

Нефть движется ко второму подряд недельному повышению цены

Нефть движется ко второму подряд недельному повышению цены Татьяна АрестоваЦены на нефть продолжили свой рост 5 апреля и направились ко второму недельному повышению под воздействием геополитических напряженностей в Европе и на Ближнем Востоке.

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