Нефть движется ко второму подряд недельному повышению цены Татьяна АрестоваЦены на нефть продолжили свой рост 5 апреля и направились ко второму недельному повышению под воздействием геополитических напряженностей в Европе и на Ближнем Востоке.
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