ВСУ может получить уникальную систему наведения для беспилотников, которая будет справляться с РЭБ Общий вид изделия Skynode SВ настоящее время активно разрабатываются лёгкие беспилотники-камикадзе.
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ВСУ может получить уникальную систему наведения для беспилотников, которая будет справляться с РЭБ Общий вид изделия Skynode SВ настоящее время активно разрабатываются лёгкие беспилотники-камикадзе.
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