Spiegel: на Украине нет редкоземельных металлов, о которых мечтает Трамп

Немецкий эксперт уверен, что существуй в стране искомые месторождения, Россия бы уже их заняла.Желание президента США Дональда Трампа заполучить доступ к месторождениям редкоземельных металлов, в существовании которых на Украине уверен американский лидер, может обернуться для него разочарованием.
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