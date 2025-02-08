Spiegel: на Украине нет редкоземельных металлов, о которых мечтает Трамп

Немецкий эксперт уверен, что существуй в стране искомые месторождения, Россия бы уже их заняла.Желание президента США Дональда Трампа заполучить доступ к месторождениям редкоземельных металлов, в существовании которых на Украине уверен американский лидер, может обернуться для него разочарованием.