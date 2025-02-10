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Получил роль Волкодава, встретил жену в очереди, проигрался в казино. Капризная фортуна Александра Бухарова

Получил роль Волкодава, встретил жену в очереди, проигрался в казино. Капризная фортуна Александра Бухарова

Череда случайностей привела Александра Бухарова в театральное училище, а затем и в кино. Бывали и моменты, когда удача покидала артиста.

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