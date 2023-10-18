Белгидромет: незначительный рост уровней воды на большинстве рек Беларуси сохранится.

Незначительный рост уровней воды на большинстве рек Беларуси сохранится, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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