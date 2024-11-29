Детская шалость или родительская ответственность: должны ли родители платить за товар, который ребенок испортил в магазине

Один из извечных вопросов, с которым сталкиваются многие родители: что делать, если ребенок случайно или намеренно повредил товар в магазине? И кто действительно должен отвечать за такие инциденты — ребенок или его родители? Ответ на этот вопрос сложен и зависит от конкретных обстоятельств ситуации.