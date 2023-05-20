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Безличная переписка: можно ли научить бота общаться от своего имени

Безличная переписка: можно ли научить бота общаться от своего имени

В мае сразу два IT-гиганта анонсировали разработки в области генерации текста. Google представила обновленный чат-бот Bard, а Samsung объединилась с крупнейшей корейской поисковой системой Naver, чтобы создать собственную языковую нейросеть.

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