Снижение административного давления обсудили участники бизнеса Новосибирской области

Предприниматели, представители контрольных ведомств и органов власти подготовили предложения для снижения административного давления на бизнес, сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области.
Предприниматели, представители контрольных ведомств и органов власти подготовили предложения для снижения административного давления на бизнес, сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области.
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