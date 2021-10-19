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Снижение административного давления обсудили участники бизнеса Новосибирской области

Снижение административного давления обсудили участники бизнеса Новосибирской области

Предприниматели, представители контрольных ведомств и органов власти  подготовили предложения для снижения административного давления на бизнес, сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области.

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