Svetlana Kuzmina

У Бориски Лондонского (Джонсон) на голове солома, а в голове маковая солома и нос в кокаине - вот такое чмо. Глядя на англичан хочется плакать, во что превратилась нация; от сэров, пэров и лордов остались лишь жалкие ушлёпки. И это отребье ещё кого-то учит, как надо жить.