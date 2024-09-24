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«Всё кончено»: Джонсон призвал Россию вступить в ряды постимперских держав

«Всё кончено»: Джонсон призвал Россию вступить в ряды постимперских держав

(этот лохматый муд., прошу прощения, придурок смеет предлагать такое России которая может стереть с лица земли Бриташку минут за 10, ну не дурак ли он?) Президент РФ Владимир Путин должен понять, что у России есть светлое будущее, заявил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Дурачок, лучше бы голову помыл, сходил в парикмахерскую что ли...
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19 час.
Svetlana Kuzmina
У Бориски Лондонского (Джонсон) на голове солома, а в голове маковая солома и нос в кокаине - вот такое чмо. Глядя на англичан хочется плакать, во что превратилась нация; от сэров, пэров и лордов остались лишь жалкие ушлёпки. И это отребье ещё кого-то учит, как надо жить.
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15 час.

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