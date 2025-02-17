Венеция удвоит турналог для планирующих визит в «последнюю минуту»

Венеция удвоит туристический налог для посетителей, планирующих визит в «последнюю минуту». Власти Венеции заявили, что налог на однодневные поездки сохранится и в 2025 году, но для туристов, бронирующих визит менее чем за четыре дня, размер сбора увеличится вдвое — с пяти до 10 евро.