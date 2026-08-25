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После развода Папунаишвили видит дочь только в кафе: почему девочке нельзя приходить в дом отца

После развода Папунаишвили видит дочь только в кафе: почему девочке нельзя приходить в дом отца

Имя хореографа Евгения Папунаишвили годами ассоциировалось с безоговорочным успехом: тринадцать сезонов проекта «Танцы со звёздами», собственная сеть танцевальных студий, мировой рекорд в Книге Гиннесса за самый массовый урок на 2239 человек и образцовая семья с итальянским топ-стилистом Салимой Бижабер.

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