После развода Папунаишвили видит дочь только в кафе: почему девочке нельзя приходить в дом отца

Имя хореографа Евгения Папунаишвили годами ассоциировалось с безоговорочным успехом: тринадцать сезонов проекта «Танцы со звёздами», собственная сеть танцевальных студий, мировой рекорд в Книге Гиннесса за самый массовый урок на 2239 человек и образцовая семья с итальянским топ-стилистом Салимой Бижабер.