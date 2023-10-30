Глава Дагестана обвинил участников беспорядков в аэропорту в предательстве воюющих против УкраиныГлава Дагестана Сергей Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы «грубым нарушением закона» и обвинил их участников в том, что они «воткнули нож» в спину тем, кто «борется с нацистами» в Украине.