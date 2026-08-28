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В Оттаве хотят переименовать улицу Трампа из-за торговой войны

В Оттаве хотят переименовать улицу Трампа из-за торговой войны

В Оттаве планируют убрать имя Дональда Трампа из названия Трамп-авеню. Инициативу возглавит член городского совета Райли Брокингтон на фоне обострения торговой войны между США и Канадой, сообщает CTV News.

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