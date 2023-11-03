Всей семьёй на родину: Избивавших русских детей мигрантов вышлют вместе с родственниками

Борис Леонтьев

Вопрос в том взяли у всего ублюдочного семейства биометрические данные с целью пожизненного запрета для них на въезд на территорию РФ или диаспора как обычно порешала с нашими чиновниками и через месяц-другой всё семейство припрётся назад и будет беспредельничать ещё больше? Вопрос второй: а где среди депортированных родители родителей, их братья и сёстры, многочисленные дяди, тёти, племянники и другие родственники, которые обычно составляют ближайшую родню по их национальным традициям?