Семью мигрантов выдворят из России, после того, как их сын избил мальчика в школе Нижнего Новгорода.О данным УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, сотрудники ведомства выявили нарушения правил миграционного учета иностранными гражданами, "которые приходятся близкими родственниками участнику конфликта, произошедшего в середине сентября 2023 года в нижегородской школе".
Всей семьёй на родину: Избивавших русских детей мигрантов вышлют вместе с родственниками
Комментарии
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Борис Леонтьев
Вопрос в том взяли у всего ублюдочного семейства биометрические данные с целью пожизненного запрета для них на въезд на территорию РФ или диаспора как обычно порешала с нашими чиновниками и через месяц-другой всё семейство припрётся назад и будет беспредельничать ещё больше? Вопрос второй: а где среди депортированных родители родителей, их братья и сёстры, многочисленные дяди, тёти, племянники и другие родственники, которые обычно составляют ближайшую родню по их национальным традициям?
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