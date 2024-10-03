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Светлаков о будущем сыновей и дочки: «Я бы хотел, чтобы мои дети занялись поиском своего пути, а не были как папа»

Светлаков о будущем сыновей и дочки: «Я бы хотел, чтобы мои дети занялись поиском своего пути, а не были как папа»

Светлаков вернулся на экраны с новыми проектами. Активная работа лишила его возможности провести лето с семьей, но дети сами приезжали к нему на съемочную площадку и знакомились с процессом кинопроизводства.

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