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Царьград

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Анастасия Ракова: "Ночь в поликлинике" привлекла 20 тысяч человек

Анастасия Ракова: "Ночь в поликлинике" привлекла 20 тысяч человек

В Москве 22 и 29 августа более 20 тысяч человек посетили акцию "Ночь в поликлинике". Молодёжь ознакомилась с возможностями медицины, а врачи обсудили профилактику.

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