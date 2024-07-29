«Рекордно мощный бросок на Запад»: ВС России обвалили фронт ВСУ и стремительно приближаются к границам ДНР: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 29.07.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 29 июля 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 29.
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