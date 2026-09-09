Xiaomi раскрыла возможности процессора Xring O100

Чип обеспечивает пропускную способность памяти до 1,22 ТБ/с Xiaomi подробнее описала специализированный ускоритель искусственного интеллекта Xring O100, предназначенный для запуска более мощных моделей непосредственно на устройствах.
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