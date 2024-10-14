WP: спасатели США уехали из зоны урагана «Хелен» из-за «вооруженных ополченцев»

Сотрудники федеральных служб экстренного реагирования прекратили работу и немедленно выехали из пострадавших от урагана «Хелен» районов Северной Каролины в США после сообщения о «вооруженных ополченцах», которые «охотятся» на спасателей.
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