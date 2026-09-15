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Царьград

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Отдых на Хайнане: лучшее время для пляжей — с ноября по апрель

Отдых на Хайнане: лучшее время для пляжей — с ноября по апрель

Планируя отдых на Хайнане, учтите, что оптимальные месяцы для пляжей — с ноября по апрель: в это время юг острова радует сухой и солнечной погодой.

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