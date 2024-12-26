Верный способ борьбы с коррупцией

" Все работники министерств, ведомств, депутаты законодательных собраний и муниципалитетов федерального и регионального уровней должны иметь очень высокие зарплаты, но вместе с ними у них должны быть жесткие ограничения." Уморил автор! 1. а куда и где же им эти скопления " очень высоких зарплат-доходов " тратить, чтобы поиметь их вкус ?! То есть, широкая география для них отменяется до скончания их века?!😄 2. А автор представляет себе, сколько таких " закрытых" развлекаловок...санаториев...клубов ...и всякой иной насладительной фешенебельной и макро конфортной хрени должно быть в государстве понастроено -устроено для миллионов этих " государственных важных лиц" за миллиардо - миллиарные оценочные суммы капвложений бюджетов разных уровней с плюсом еще и их богатейших зарплат?! Если из такой категории служивых стране делать небожителей, то что останется тем работягам, которые им как раз и отстраивают эти блага ?! Построим индийскую касту неприкасаемых и ...нищих.

Идея завиральная : завалить баблом чиновника , чтобы дорожил местом ... Оглянитесь ! Царь Петр рубил руки и головы мужикам и боярам - не помогало . Чего не хватало союзным и краевым секам при КПСС , их хватали и снимали - не помогало . Сегодня - только больной не возьмет , если у тебя есть что дать ... Кстати , эта идея уже проскакивала лет 15 - 20 тому . Подняли з\п чиновникам ( она и без того ни рабочая , ни учительская ) , и что ...?! Воз и поныне там , где его оставили борцы за РАВЕНСТВО ! У нас так : долгое и нудное следствие , пара лет на нарах (хотя статья крупноразмерная) , легкий срок или амнистия , и ... все . Придумали схему - сами под себя чиновники .

БВ

Борис Выдрин

Предложенный автором "надежный способ борьбы с коррупцией" не является надёжным. Вот висИт баннер, призывающий всем "вместе бороться с коррупцией", то-есть простым людям и олигархам-чиновникам совместно наводить порядок в стране. Натан сагал провёл прихватизацию с выборочным дележом созданных советским народом всех средств производства и заодно природных ресурсов, организовали по созданной американской конституции феодально-олигархическую систему власти, где эти олигархи-чиновники стали по сути главными коррупционерами в стране. А дальше давайте вместе...Следовательно, главная база, основа коррупционной системы в России - вышеизложенная система овладения общенародным достоянием. Если она сохраняется, то Россия погибнет во внутренней борьбе всех этих чиновников-феодалов. Сейчас стало уже наглядно, что для решения всех проблем сохранения и развития нашей Родины нужно вернуть всю распределенную Чубайсом общенародную собственность в государственное управление. Отдаю себе отчёт и в том, работая в промышленности всю жизнь, что нынешние министры и иные управленцы не могут управлять всем тем, что уже реорганизовали и модернизировали, то бишь распродали и разграбили. А самое главное, у них нет нужной практики производственной. Но, как выразился наш президент, главное - люди, и среди них ещё есть те, кто и в этой системе своим умом и горбом старались создавать, а не разрушать. Присмотритесь и увидите в каждом городе множество мини-предприятий промышленности, которые организованы инициаторами-смельчаками во имя занятости нашего населения, вопреки общей тенденции грабежа. Таких деловых и нужно привлечь к управлению заводами, фабриками, учреждениями подготовки технических специалистов и рабочих кадров, всеми министерствами и управлениями в государстве, и промышленных городах, регионах. Несведущие посчитают, что я призываю вернуть социализм и ошибутся. Ведь социализма в России никогда не было, были лишь лозунги даже построить коммунизм к 1980 году. Ход истории человечества и общественного устройства невозможно ни поломать, ни революционно опередить-ускорить. Если коротко: Чтобы по-настоящему начать выбираться из колониального болота зависимости, нам никакие конкуренции и рыночная экономика не помогут. Для этого нужен возврат собственности, всего разграбленного и подаренного. Ликвидировать само понятие олигархат. Это базовая основа достижения и ускоренного самовосстановления всех отраслей промышленности и сельского хозяйства и одновременно настоящего единства нашего народа, без которых нас сомнут, как говаривал в мои молодые годы товарищ Сталин.