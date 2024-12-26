На днях стало известно, что одна из свидетельниц по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова отказалась объяснять движение средств на ее счетах, сославшись на 51 статью Конституции России.
Верный способ борьбы с коррупцией
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Анфиса Иванова
" Все работники министерств, ведомств, депутаты законодательных собраний и муниципалитетов федерального и регионального уровней должны иметь очень высокие зарплаты, но вместе с ними у них должны быть жесткие ограничения." Уморил автор! 1. а куда и где же им эти скопления " очень высоких зарплат-доходов " тратить, чтобы поиметь их вкус ?! То есть, широкая география для них отменяется до скончания их века?!😄 2. А автор представляет себе, сколько таких " закрытых" развлекаловок...санаториев...клубов ...и всякой иной насладительной фешенебельной и макро конфортной хрени должно быть в государстве понастроено -устроено для миллионов этих " государственных важных лиц" за миллиардо - миллиарные оценочные суммы капвложений бюджетов разных уровней с плюсом еще и их богатейших зарплат?! Если из такой категории служивых стране делать небожителей, то что останется тем работягам, которые им как раз и отстраивают эти блага ?! Построим индийскую касту неприкасаемых и ...нищих.
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10 час.
николай лейчинский
Идея завиральная : завалить баблом чиновника , чтобы дорожил местом ... Оглянитесь ! Царь Петр рубил руки и головы мужикам и боярам - не помогало . Чего не хватало союзным и краевым секам при КПСС , их хватали и снимали - не помогало . Сегодня - только больной не возьмет , если у тебя есть что дать ... Кстати , эта идея уже проскакивала лет 15 - 20 тому . Подняли з\п чиновникам ( она и без того ни рабочая , ни учительская ) , и что ...?! Воз и поныне там , где его оставили борцы за РАВЕНСТВО ! У нас так : долгое и нудное следствие , пара лет на нарах (хотя статья крупноразмерная) , легкий срок или амнистия , и ... все . Придумали схему - сами под себя чиновники .
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10 час.
БВ
Борис Выдрин
Предложенный автором "надежный способ борьбы с коррупцией" не является надёжным. Вот висИт баннер, призывающий всем "вместе бороться с коррупцией", то-есть простым людям и олигархам-чиновникам совместно наводить порядок в стране. Натан сагал провёл прихватизацию с выборочным дележом созданных советским народом всех средств производства и заодно природных ресурсов, организовали по созданной американской конституции феодально-олигархическую систему власти, где эти олигархи-чиновники стали по сути главными коррупционерами в стране. А дальше давайте вместе...Следовательно, главная база, основа коррупционной системы в России - вышеизложенная система овладения общенародным достоянием. Если она сохраняется, то Россия погибнет во внутренней борьбе всех этих чиновников-феодалов. Сейчас стало уже наглядно, что для решения всех проблем сохранения и развития нашей Родины нужно вернуть всю распределенную Чубайсом общенародную собственность в государственное управление. Отдаю себе отчёт и в том, работая в промышленности всю жизнь, что нынешние министры и иные управленцы не могут управлять всем тем, что уже реорганизовали и модернизировали, то бишь распродали и разграбили. А самое главное, у них нет нужной практики производственной. Но, как выразился наш президент, главное - люди, и среди них ещё есть те, кто и в этой системе своим умом и горбом старались создавать, а не разрушать. Присмотритесь и увидите в каждом городе множество мини-предприятий промышленности, которые организованы инициаторами-смельчаками во имя занятости нашего населения, вопреки общей тенденции грабежа. Таких деловых и нужно привлечь к управлению заводами, фабриками, учреждениями подготовки технических специалистов и рабочих кадров, всеми министерствами и управлениями в государстве, и промышленных городах, регионах. Несведущие посчитают, что я призываю вернуть социализм и ошибутся. Ведь социализма в России никогда не было, были лишь лозунги даже построить коммунизм к 1980 году. Ход истории человечества и общественного устройства невозможно ни поломать, ни революционно опередить-ускорить. Если коротко: Чтобы по-настоящему начать выбираться из колониального болота зависимости, нам никакие конкуренции и рыночная экономика не помогут. Для этого нужен возврат собственности, всего разграбленного и подаренного. Ликвидировать само понятие олигархат. Это базовая основа достижения и ускоренного самовосстановления всех отраслей промышленности и сельского хозяйства и одновременно настоящего единства нашего народа, без которых нас сомнут, как говаривал в мои молодые годы товарищ Сталин.
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8 час.
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