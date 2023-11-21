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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ксения Синицына: «Надеюсь, что справлюсь с четверным тулупом и покажу его на соревнованиях. Это моя цель на сезон»

– Понимаю, что вопрос про ультра-си после недавно перенесенной травмы преждевременен. Но если ты вернешься к этими элементам, то какой прыжок это будет? – Наверное, моя душа лежит к четверному тулупу — самый распространенный прыжок у девушек.

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