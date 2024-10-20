В КРЫМУ ПОДШЕФНЫЕ ВОСПИТАННИКИ РОСГВАРДИИ УЧАСТВУЮТ В «ВАХТЕ ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ»В рамках осеннего этапа регионального проекта «Вахта памяти поколений – «Пост №1» подшефные воспитанники Росгвардии из школы №30 имени Героя Советского Союза А.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии