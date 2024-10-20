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В КРЫМУ ПОДШЕФНЫЕ ВОСПИТАННИКИ РОСГВАРДИИ УЧАСТВУЮТ В «ВАХТЕ ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ»

В КРЫМУ ПОДШЕФНЫЕ ВОСПИТАННИКИ РОСГВАРДИИ УЧАСТВУЮТ В «ВАХТЕ ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ»

В КРЫМУ ПОДШЕФНЫЕ ВОСПИТАННИКИ РОСГВАРДИИ УЧАСТВУЮТ В «ВАХТЕ ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ»В рамках осеннего этапа регионального проекта «Вахта памяти поколений – «Пост №1» подшефные воспитанники Росгвардии из школы №30 имени Героя Советского Союза А.

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