🇰🇵🇰🇷 С указателей в Южной Корее испарились северокорейские города На фоне внутриполитической нестабильности в Южной Корее, отношениям с соседом в лице КНДР уделяется мало внимания.
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🇰🇵🇰🇷 С указателей в Южной Корее испарились северокорейские города На фоне внутриполитической нестабильности в Южной Корее, отношениям с соседом в лице КНДР уделяется мало внимания.
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