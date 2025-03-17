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Мода и Шоу-бизнес

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Турки вычисляют тарологов-неплательщиков налогов

Турки вычисляют тарологов-неплательщиков налогов

Работа в этом направлении началась ещё в прошлом, 2024-м году. Масштабные проверки тарологов, нумерологов и прочих подобных специалистов из области магических услуг начали проверять на уклонение от оплаты налогов.

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