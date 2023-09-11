Поэтические агоналии

Пятый Всероссийский молодежный литературный фестиваль-конкурс имени А. Л. Чижевского в Калуге Как сегодня взбодрить общество? Как заставить человека цифровой эпохи снова жить и чувствовать душой? В России, литературоцентричной стране, только.