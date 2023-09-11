Журнал "КЛАУЗУРА"

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Поэтические агоналии

Поэтические агоналии

Пятый Всероссийский молодежный литературный фестиваль-конкурс имени А. Л. Чижевского в Калуге Как сегодня взбодрить общество? Как заставить человека цифровой эпохи снова жить и чувствовать душой? В России, литературоцентричной стране, только.

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