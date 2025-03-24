Захарова: Лавров 25 марта раскроет некоторые аспекты контактов в Эр-Рияде

Глава МИД РФ расскажет об этом в телевизионном интервью Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта в телевизионном интервью расскажет о некоторых аспектах контактов между РФ и Соединенными Штатами в Эр-Рияде.
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