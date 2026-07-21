В Карелии формируются мобильные огневые группы для защиты объектов от воздушных атак

Основная задача новых формирований — обеспечение надежной системы обороны на территории республики. По словам Парфенчикова, данный проект разработан на региональном уровне в ходе заседания штаба по противодействию угрозам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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