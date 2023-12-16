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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Девин Васселл набрал рекордные для себя 36 очков, «Сперс» взяли верх над «Лейкерс»

Девин Васселл набрал рекордные для себя 36 очков, «Сперс» взяли верх над «Лейкерс»

Защитник «Сан-Антонио» Девин Васселл помог техасцам прервать серию из 18 поражений, которая стала антирекордом клуба.

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