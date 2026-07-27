Последствия атаки БПЛА в Белгороде, в результате которой пострадали 12 человек, в том числе двое детей Донецкая группа новостей.
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Последствия атаки БПЛА в Белгороде, в результате которой пострадали 12 человек, в том числе двое детей Донецкая группа новостей.
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