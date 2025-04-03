Русская весна
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Русская весна

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В Белом доме объяснили почему Трамп не ввёл пошлины против России

В Белом доме объяснили почему Трамп не ввёл пошлины против России

В Белом доме объяснили почему президент США Дональд Трамп не ввёл пошлины против России. Глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что с Россией и Беларусью из-за санкций торговля сейчас не ведется.

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