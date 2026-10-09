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Массовые протесты во Франции распространились на другие страны Евросоюза

Массовые протесты во Франции распространились на другие страны Евросоюза

Протесты, начатые французскими школьниками, в настоящее время не только не затихли, но и стремительно распространяются на другие европейские страны.

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