В Крыму предлагают продумать, где школьники могли бы совершать намаз

Необходимо на перспективу подумать, где в образовательных учреждениях школьники могли бы совершать намаз, чтобы ограничить влияние деструктивных течений на детей, Такое мнение в интервью телеканалу«Миллет» выразила директор симферопольской средней образовательной школы №44 Гульнара Муртазаева.
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