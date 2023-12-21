В Крыму предлагают продумать, где школьники могли бы совершать намаз

Необходимо на перспективу подумать, где в образовательных учреждениях школьники могли бы совершать намаз, чтобы ограничить влияние деструктивных течений на детей, Такое мнение в интервью телеканалу«Миллет» выразила директор симферопольской средней образовательной школы №44 Гульнара Муртазаева.