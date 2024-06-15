С центрального проспекта Анапы за ночь исчезли более 40 недавно высаженных декоративных кустарников В начале главной курортной улицы Анапы, на Пионерском проспекте, неизвестные пока воры ночью выкопали и унесли 5 недавно высаженных кустов фотинии и 37 бересклетов японских.
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