Медведев заявил о десятках стремящихся в БРИКС государств

Несколько десятков стран желают присоединиться к БРИКС. Об этом заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Международного межпартийного форума "Единой России" "Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка".
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