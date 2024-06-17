Медведев заявил о десятках стремящихся в БРИКС государств

Несколько десятков стран желают присоединиться к БРИКС. Об этом заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Международного межпартийного форума "Единой России" "Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка".