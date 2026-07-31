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Экономист Угрюмова: за частыми покупками может скрываться тревожность

Экономист Угрюмова: за частыми покупками может скрываться тревожность

Доцент кафедры цифровой экономики и управления Новгородского государственного университета Мария Угрюмова рассказала, что за стремлением регулярно покупать новые вещи может скрываться не тяжёлая зависимость, а попытка справиться с тревожностью.

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