В Ростове-на-Дону правозащитники потребовали запретить песни группы "Рамштайн" с оркестром

Активисты обратились с требованием к сити-менеджеру города и в прокуратуру Ростовской области.В Ростове-на-Дону активисты правозащитной группы "Радетель" призвали главу города Алексея Логвиненко отменить выступление оркестра CAGMO с концертом "Симфония Рамштайн".
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